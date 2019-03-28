РИАМО – 28 мар. Управляющая организация ООО «Сервис Град» устранила нарушения в содержании подвала многоквартирного дома в городском округе Щелково по предписанию Госжилинспекции Московской области, в подвале дома демонтировали санузел, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения зафиксировали жилищные инспекторы в ходе внеплановой выездной проверки, которая проводилась по обращению жителей дома №7, корпус 4 по улице Металлоконструкций. Жители сообщили о шумной работе системы водоснабжения. По их утверждениям, источник гула находился в подвальном помещении. Проверка показала, что в вышеуказанном подвальном помещении имелись нарушения теплоизоляции на инженерных коммуникациях, а также были незаконно установлены душ и унитаз, имелись посторонние вещи, которые не должны находиться в подвале МКД.

«Управляющая компания незамедлительно получила в свой адрес предписание о восстановлении теплоизоляции на трубопроводе и демонтаже сантехнического оборудования, либо предоставлении протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором организации было бы документально разрешено использование подвального помещения для размещения в нем санузла», – говорится в сообщении территориального отдела Госжилинспекции Московской области.

Управляющая компания получила предписание об устранении нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В отношении ответственного должностного лица ООО «Сервис Град» возбудили административное дело по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ. За нарушение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ответственный сотрудник УК оплатил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Контрольная проверка показала, что ООО «Сервис Град» исполнила предписания областной Госжилинспекции в полном объеме в установленные жилищными инспекторами сроки.