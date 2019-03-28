РИАМО - 28 мар. В Подмосковье завершился региональный конкурс «Лучшая трудовая династия», победителями конкурса в этом году стали 18 трудовых династий, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Среди победителей с самым большим трудовым стажем лидирует трудовая династия Уляковых-Юсовых из ОАО холдинговой компании «Коломенский завод», общий трудовой стаж династии составляет 1445 лет», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На втором месте оказалась династия Сековых (ОАО «Производственная компания «Берег») – общий трудовой стаж – 1012 лет. На третьем месте – трудовая династия Кариф-Логиновых (ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз») с общим стажем 607 лет.

Администрации муниципальных районов и городских округов Московской области на конкурс представили документы на 53 трудовые династии. По условиям конкурса трудовая династия должна состоять из трех и более поколений, общий трудовой стаж династии – не менее 50 лет.

Московский областной конкурс «Лучшая трудовая династия» в регионе проводится в пятый раз. Он является одним из областных мероприятий, посвященных Празднику труда в Московской области.