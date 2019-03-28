РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Сотрудники ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) 2 апреля проведут в Подольске встречу с членами садовых товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП), которая начнется в 11:00, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы компании.

В апреле текущего года МОЭСК продолжит серию встреч с членами СНТ и КП Москвы и Подмосковья по вопросам упрощенной процедуры передачи электрических сетей на баланс компании. Благодаря существенному смягчению требований к процессу передачи, на текущий момент уже 1 162 СНТ передали свои электрические сети на баланс МОЭСК.

«В апреле 2019 года пройдет пять встреч с представителями СНТ и КП. Первая состоится в Подольске 2 апреля в 11:00 в филиале ПАО «МОЭСК» «Южные электрические сети» на улице Кирова, 65. Вместимость зала – 55 человек. Аналогичная встреча пройдет 9 апреля в филиале «Северные электрические сети» в Долгопрудном по адресу: микрорайон Хлебниково, Цветочный проезд, 5. Начало в 11:00, вместимость зала – 50 человек», – сказал сотрудник.

11 апреля вопросы можно будет также задать в филиале «Восточные электрические сети» в Ногинске по адресу: улица Радченко, 13, корпус 1, вместимость зала – 200 человек; 18 апреля – в филиале «Западные электрические сети» в Одинцове по адресу: улица Неделина, 8, в Park Inn by Radisson, вместимость зала – 60 человек; 22 апреля – в филиале «Новая Москва» в Троицке, поселок Минзаг, улица Солнечная, 15, вместимость зала – 60 человек.

Для того, чтобы принять участие во встрече, необходимо наличие соответствующей заявки, которую можно подать либо через личный кабинет на сайте МОЭСК, либо в одном из клиентских офисов компании; одобрение передачи сетей в соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП; корректно работающий прибор учета любой модификации; технологическое присоединение к ПАО «МОЭСК»; подтвержденное права собственности на участок или дом; отсутствие ограничений по доступу к объектам электросетевого хозяйства.

С графиком встреч и иной полезной информацией, касающейся передачи сетей на баланс ПАО «МОЭСК», можно ознакомиться на сайте компании. В связи с тем, что количество мест в залах проведения встреч ограничено, нужно пройти процедуру регистрации на сайте МОЭСК. На вопросы ответят специалисты Единого контактного центра «Светлая линия» по телефону: 8(800)700-40-70.