РИАМО – 28 мар. Амнистия для мигрантов из Киргизии будет продлена до конца апреля текущего года по итогам рабочей встречи президента России Владимира Путина и его коллеги Сооронбая Жээнбекова, сообщает Газета.ru.

Амнистия позволяет мигрантам из Киргизии выехать из России, а потом сразу же вернуться обратно, даже если они нарушили сроки пребывания в стране, поясняется в материале.

«В России много делается для создания комфортных условий для киргизских мигрантов», – заявил Путин.

По его словам, это показывает, что между двумя странами существует «особый характер отношений». Президент РФ также заявил, что 2020 год станет перекрестным годом Киргизии в России и России в Киргизии.