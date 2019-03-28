РИАМО – 28 мар. Несмотря на то, что расходы российского бизнеса на рекламу постоянно увеличиваются, это не приводит к пропорциональному росту ее эффективности и соразмерному увеличению клиентской базы, сообщил руководитель маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.

Такие выводы Козловский озвучил в ходе выступления на потоке «Маркетинг» крупного бизнес-форума Digitale.

«Значительная часть (до 40%) размещенной рекламы вообще не дает никаких результатов, и новые прорывные идеи директора по маркетингу должны искать в аналитике, а не в креативе», - считает Козловский.

Его компания специализируется на коммуникационных инструментах для бизнеса, и на своей 45-тысячной клиентской базе (предприятия всех основных секторов, которые пользуются виртуальными АТС MangoOffice) оператор наблюдает, что спрос на инструменты для анализа эффективности рекламы растет огромными темпами.

«Бизнес уже понимает: чтобы больше продавать, нужно не больше рекламы, а больше аналитики», — констатировал Козловский.

Выступая на Digitale, он рассказал, что даже внедрение в малом бизнесе такого простого инструмента, как коллтрекинг (сопоставляет рекламу с реальными обращениями клиентов по телефону), способно в течение 2-3 месяцев привести к экономии до 40% рекламного бюджета. Поэтому маркетинговые фонды средних и небольших рекламодателей будут все активнее перераспределяться в пользу аналитических сервисов.

Как отметили в Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам 2018 года отечественный рекламный рынок достиг объема в 469 миллиардов рублей — на 12% больше, чем в 2017 году. Реклама на ТВ впервые уступила первенство интернет-рекламе: компании потратили 203 миллиарда рублей на продвижение в Сети против 187 миллиардов рублей на телевизионную рекламу.