РИАМО - 28 мар. В Москве начинаются публичные слушания по программе реновации, на них обсудят будущую перспективную застройку, сообщила журналистам председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

«Сегодня мы даем старт началу проведения публичных слушаний по проекту планировки по программам реновации. Мы знаем, что публичные слушания - это очень важный инструмент, в результате и с помощью которого принимаются многие градостроительные решения в городе Москве. Для нас очень важно продолжить диалог с жителями и получить от них обратную связь», - сказала Княжевская.

Она добавила, что на публичных слушаниях обсудят будущую перспективную застройку, где будет общественное пространство, улицы, параметры застройки, объекты социальной инфраструктуры.

Собрание участников публичных слушаний запланировано на 11 апреля. На публичные слушания вносят шесть первоочередных проектов планировок. В районах будут определены конкретные места для проведения собраний.

«Два в Северо-Западном округе - район Северное Тушино и Митино, два в Западном - районы Очаково-Матвеевское и Солнцево, а также два в Восточном административном округе - районы Метрогородок и Ивановское», - добавила Княжевская.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается. В настоящее время программа реновации включает 5173 дома.