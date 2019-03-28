РИАМО – 28 мар. Президент РФ Владимир Путин пригласил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает Газета.ru.

В четверг Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию для обсуждения перспектив развития российско-киргизских отношений, а также стратегического партнерства между странами.

«Официальные сроки визита киргизского лидера в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам», – отмечается в сообщении.

Ранее лидер российского государства рассказал о том, где удалось наладить тесное взаимодействие с Киргизией.

В 2019 году Жээнбеков и Путин уже встречались в Сочи в феврале, главы стран обсудили развитие отношений между государствами.