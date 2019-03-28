РИАМО – 28 мар. Курс доллара поднялся выше показателя в 65 рублей по данным торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.

«На 13:53 по Москве, курс американской валюты вырос на 15 копеек и достиг показателя в 64,99 рубля, однако до этого он уже поднимался до 65,02 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек до 73,08 рубля», – отмечается в сообщении.

Ранее Банк России повысил официальные курсы доллара и евро. Американская валюта на четверг выросла на 20,87 копейки, курс евро подскочил на 17,02 копейки.