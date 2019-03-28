РИАМО - 28 мар. На официальном сайте мэра Москвы обновили функционал сервисов по прикреплению ребенка к поликлиникам, если ребенок родился после 1 октября 2018 года, онлайн-услуга будут доступна родителям вне зависимости от того, где было выдано его свидетельство о рождении, сообщается на mos.ru.

Услуги «Прикрепление к детской поликлинике» и «Прикрепление к детской стоматологической поликлинике» на mos.ru теперь доступны большему количеству родителей.

«Если ребенок родился после 1 октября 2018 года, его можно прикрепить к медучреждению даже в том случае, если его свидетельство о рождении было выдано за пределами Москвы. Ранее услуга была доступна только родителям, которые получали свидетельство о рождении ребенка в столице», – говорится в сообщении.

С момента запуска услуги «Прикрепление детей к детской поликлинике» в декабре 2017 года ею воспользовались более 15 тысяч раз. Прикреплять ребенка к детской стоматологической поликлинике пользователи сайта могут с августа 2018 года. За шесть месяцев услугой воспользовались свыше 14 тысяч раз.