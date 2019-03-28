РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 мар. Сотрудники ОГИБДД УМВД России подмосковного Королева рассказали воспитанникам одного из городских детских садов о безопасности на дорогах и правилах дорожного движения, говорится на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Акция «Изучаем ПДД» состоялось в детском саду №41. Она направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и закрепление навыков и знаний по правилам дорожного движения.

«Инспекторы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев рассказали ребятам о правилах дорожного движения и об обязательном использовании на одежде световозвращающих элементов, чтобы водители в темное время суток смогли их заметить», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели с детьми игру, направленную на знание и закрепление безопасного поведения детей на улице, и подарили световозвращатели. Ребята поблагодарили полицейских за интересную игру и подарки, пообещав быть примерными участниками дорожного движения.