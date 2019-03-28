РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В четверг в подмосковных Люберцах стартовал I Форум молодых педагогов, в нем приняли участие порядка 200 человек, сообщила депутат Госдумы Лидия Антонова.

Форум проходит в корпусе «Вектор» гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы.

«Приветствую всех педагогов. Сегодня (28 марта – ред.) у нас стартовал I Форум молодых педагогов. Сегодня нас ждут интересные заседания. Если вы сами захотите, вы сможете добиться многого», – сказала Антонова.

Она добавила, что в рамках форума педагоги обсудят секреты устной речи, стратегии эффективной коммуникации в конфликтах, мнемотехнику и навыки публичного выступления.

«Надеюсь, что форум станет ежегодным», – заключила Антонова.