РИАМО – 28 мар. Управляющую организацию ООО «УК ЖКХ» оштрафовали на 20 тысяч рублей в связи с тем, что она должным образом не справлялась с обязанностями по содержанию многоквартирного дома №6 по улице Рижская в Наро-Фоминске, штраф полностью выполнили, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В надзорное ведомство обратились жители дома. Жилищные инспекторы оперативно выехали на внеплановую проверку по указанному адресу. В ходе осмотра мест общего пользования они установили, что рамы оконных блоков частично не имеют плотного притвора, а также достаточного прилегания в оконных проемах. Стекла рам оконных блоков частично имеют трещины, а внутри оконных блоков выявлено наличие мусора. По результатам проверки УК предписали устранить все выявленные нарушения в содержании МКД, а также назначили административный штраф в размере 20 000 рублей.

«Контрольная проверка показала, что управляющая организация исполнила предписание в срок и в полном объеме. Но штраф заплатить УК придется в любом случае. Подобных затрат можно было бы легко избежать, если бы организация не нарушала требования, предусмотренные жилищным законодательством», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.