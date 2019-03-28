РИАМО - 28 мар. Во второй половине мая в столице стартует совместный проект музея Москвы и транспорта столицы «Привет, Москва районная», призванный познакомить жителей города с историей отдельных районов, сообщила журналистам в четверг директор музея Москвы Алина Сапрыкина.
Проект запустят во второй половине мая. В это время в метро появятся информационные плакаты с фактами о разных районах и ярким дизайном. Всего плакаты появятся в 28 районах столицы.
Она добавила, что для проекта были выбраны станции метро за пределами Садового кольца, был сделан упор на станции с большой проходимостью. Исключением стала станция метро «Парк культуры». Также в проекте примут участие «Сокол», «Чертановская», «Солнцево», «Митино», «Спартак» и другие.
Примерно в одно время со стартом проекта на территории музея Москвы откроется выставка «РайON.o», посвященная исследованию социокультурной среды всех районов столицы. Также на выставке планируется широкая образовательная программа.
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