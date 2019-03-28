РИАМО - 28 мар. Во второй половине мая в столице стартует совместный проект музея Москвы и транспорта столицы «Привет, Москва районная», призванный познакомить жителей города с историей отдельных районов, сообщила журналистам в четверг директор музея Москвы Алина Сапрыкина.

«Этот проект соединяет жителей с городом. В «Привет, Москва районная» для нас очень важны рассказы жителей. Это совместный проект московского транспорта и музея Москвы. На первом этапе появятся 30 плакатов в метрополитене, которые будут рассказывать о разных районах города», – сказала Сапрыкина.

Проект запустят во второй половине мая. В это время в метро появятся информационные плакаты с фактами о разных районах и ярким дизайном. Всего плакаты появятся в 28 районах столицы.

Она добавила, что для проекта были выбраны станции метро за пределами Садового кольца, был сделан упор на станции с большой проходимостью. Исключением стала станция метро «Парк культуры». Также в проекте примут участие «Сокол», «Чертановская», «Солнцево», «Митино», «Спартак» и другие.

Примерно в одно время со стартом проекта на территории музея Москвы откроется выставка «РайON.o», посвященная исследованию социокультурной среды всех районов столицы. Также на выставке планируется широкая образовательная программа.