РИАМО – 28 мар. На форуме «Управдом» в городском округе Лыткарино обсудили заключение договоров на обслуживание внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового газового оборудования (ВДГО), говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

В Лыткарине состоялся первый в текущем году муниципальный форум «Управдом», в котором приняли участие заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Светлана Выборова, глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин, а также представители местного совета депутатов, МосОблЕИРЦ, председатели и члены советов многоквартирных домов, жители города.

«Основными вопросами, которые обсуждали собравшиеся, стали: заключение договоров на обслуживание ВКГО и ВДГО, деятельность регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)», – говорится в сообщении.

После обсуждения основных вопросов, присутствующие в формате дискуссии пообщались с представителями власти и получили ответы на все интересующие вопросы.

«Форум «Управдом», который проходит в течение года во всех муниципалитетах региона, – это уникальная возможность для председателей советов многоквартирных домов всего Подмосковья обозначить и обсудить самые разные вопросы, выявить причины возникающих проблем и способы их устранения, обменяться опытом в процессе непосредственного, живого общения», – отметила Выборова.