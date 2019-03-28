РИАМО - 28 мар. На портале Роструда «Работа в России» появился бесплатный сервис «Профессиональная ориентация», в частности, соискатель сможет получить описание своего типа личности и рекомендации по наиболее подходящим ему профессиям, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

«Профтестирование доступно для любого пользователя портала. Его результаты можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям», – говорится в сообщении.

Пройти профориентацию можно двумя способами – это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. Количество тестов планируют расширить.

Так, ответив на вопросы сервиса, соискатель получит описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, которые ему подходят для раскрытия способностей.

«По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России», – уточняется в материале.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» – федеральная государственная информационная система, которая содержит данные о возможностях трудоустройства, работодателях, нуждающихся в работниках, о наличии свободных рабочих мест, о находящихся в поиске работы гражданах.

Сейчас на портале находится более 1,3 миллиона доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тысяч резюме соискателей.