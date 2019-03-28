РИАМО - 28 мар. Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания под брендом сети кафе «Суши Вок» на юго-востоке Москвы, выплатят девяти пострадавшим от острой кишечной инфекции в июле 2018 года компенсацию морального вреда, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В июле 2018 года в Юго-Восточном административном округе Москвы были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе сальмонеллезом, у посетителей и покупателей продукции, выработанной в сети кафе «Суши Вок». По результатам эпидемиологические расследования установлено, что причиной возникновения очага острой кишечной инфекции послужило нарушение индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических требований.

«В адрес территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе поступили заявления от девяти пострадавших лиц, в которых они просили обратиться в суд в защиту их прав, в связи с причинением вреда здоровью, вследствие допущенных нарушений индивидуальными предпринимателями требований санитарного законодательства», – отмечается в материале.

Проанализировав представленные документы потребителей, результаты эпидемиологических расследований, территориальный отдел подготовил четыре исковых заявления в защиту прав конкретных потребителей и определенного круга потребителей. Исковые заявления были направлены для рассмотрения в суд.

В исковых заявлениях территориальный отдел просил взыскать с индивидуальных предпринимателей в пользу каждого пострадавшего потребителя компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

«Рассмотрев материалы дела, Кузьминский суд города Москвы установил, что требования территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе заявлены обоснованно. Факты совершения правонарушения доказаны, подтверждены материалами дела, и по существу эти факты индивидуальные предприниматели (их представители) не оспаривали», – поясняется в сообщении.

25 октября Кузьминский районный суд вынес решения в пользу потребителей, при этом удовлетворил заявленные требования частично. Суд обязал взыскать с индивидуальных предпринимателей компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей (против заявленных территориальным отделом 300 тысяч рублей) каждому пострадавшему, одному из потребителей дополнительно необходимо выплатить 2 749 рублей в счет оплаты расходов на лечение. Так, ИП Крашакова Е.А. обязана выплатить семи потребителям в общей сумме 107 749 рублей, ИП Орлова Е.В. – двум потребителям 30 тысяч рублей.

В настоящее время решение Кузьминского районного суда вступило в законную силу. Потребители, получив в суде исполнительные листы, направили их для исполнения в службу судебных приставов исполнителей.