РИАМО - 28 мар. Полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» в подмосковном Коломенском городском округе планируют закрыть осенью 2019 года, сообщил в четверг глава округа Денис Лебедев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что закрытие полигона «Воловичи» является стратегической задачей на 2019 год.

«Воловичи» сможем закрыть в октябре-ноябре, когда будет открыт КПО (комплекс по переработке отходов – ред.) «Мячково». Там будут применены самые современные технологии», - сказал Лебедев в ходе доклада губернатору.

Лебедев добавил, что в интересах жителей дорогу к комплексу «Мячково» построят в обход населенных пунктов.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, частью которой является раздельный сбор мусора. Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий.

В течение нескольких лет в Московской области также построят четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.