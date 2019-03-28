РИАМО - 28 мар. Два крупных подтопления устранили в Дмитровском городском округе после вмешательства Госадмтехнадзора Московской области, в частности, в микрорайоне Махалина была затоплена территория в 30 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках спецоперации «Паводок» Государственные административно-технические инспекторы Московской области проводят работу по предотвращению подтоплений мест общественного пользования.

«После обильных снегопадов, прошедших в эту зиму на территории Дмитровского городского округа, с наступлением потепления в некоторых местах начала скапливаться вода. Сотрудники территориального отдела №3 ускорили устранение подтоплений территорий в городе Дмитров на улице Профессиональная и в микрорайоне Махалина», – отмечается в материале.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев отметил, что на улице Профессиональная у торгового центра «Юность» в результате засорения инженерных коммуникаций была затоплена проезжая часть на глубину более 25 сантиметров на площади в 140 квадратных метров.

«После привлечения к административной ответственности подрядная организация ООО «Доринвест» в кратчайшие сроки устранила подтопление путем откачивания воды», – добавил Бизяев.

В микрорайоне Махалина города Дмитров оказалась затоплена территория в 30 квадратных метров входной группы и части автостоянки крупного торгового центра. Чтобы попасть в магазин, жителям приходилось передвигаться по деревянным настилам. Только после вмешательства инспекторов Госадмтехнадзора собственник устранил нарушение, доставляющее жителям неудобство.