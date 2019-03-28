РИАМО - 28 мар. В Старопанском переулке столицы археологи обнаружили фрагмент древнего белокаменного надгробия знатного москвича, на артефакте сохранились несколько вырезанных букв, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В ходе археологического контроля земляных работ в Старопанском переулке обнаружен фрагмент белокаменного надгробия XVI-XVII веков. Находка относится к некрополю церкви Космы и Дамиана в Старых Панех, расположенной по соседству», – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, артефакт, найденный в Старопанском переулке, предположительно принадлежал богатому горожанину.

«На достаток владельца надгробия указывает углубленная резьба букв, которая хорошо сохранилась до наших дней. Это была очень качественная работа. К тому же, само по себе белокаменное надгробие – признак высокого дохода», – отметил он.

После изучения находки археологами, она сможет пополнить коллекцию одного из столичных музеев.