РИАМО - 28 мар. В Московской области продолжается запись детей в первый класс, уже 70 тысяч ребят зачислено, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Жители Подмосковья продолжают записывать будущих первоклассников в школы. На данный момент почти 70 тысяч детей уже зачислено в образовательные организации региона», – сообщила Забралова.

По ее словам, запись в первый класс стартовала в регионе 1 февраля.

«До конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных – в любую понравившуюся школу», – уточнила Забралова.

Она также напомнила, что процедура записи осуществляется через региональный портал госуслуг. Заявление на прием ребенка в первый класс могут подать родители или законные представители. У ребенка должна быть постоянная или временная регистрация в Подмосковье.