РИАМО - 28 мар. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы начинает цикл встреч в формате «Открытый диалог» в рамках программы по популяризации предпринимательской инициативы «Московский предприниматель», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В первом «Открытом диалоге», который прошел в технопарке «Строгино», приняли участие руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, директор «Ноль калорий» Анна Касьянова, а также более 100 представителей малого и среднего бизнеса Северо-Западного округа столицы.

«Наш департамент находится в постоянном прямом контакте со столичными предпринимателями, и мы верим в то, что новый проект правительства Москвы «Открытый диалог» поможет лучше структурировать наше общение, консолидировать позиции и выработать совместные предложения. В течение первой половины года встречи с предпринимателями в формате «Открытый диалог» пройдут во всех округах столицы», – заявил Фурсин.

В рамках встречи участники обсудили потенциал развития малого и среднего бизнеса в Москве, дали практические рекомендации по получению мер поддержки со стороны города, разобрали успешные кейсы.

Также участники «Открытого диалога» предложили создать отраслевые дискуссионные клубы для обмена опытом, разработки мер поддержки и содействия столичным компаниям для выхода на зарубежные рынки.