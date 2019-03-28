РИАМО – 28 мар. В подмосковном Солнечногорске провели аудит-тур инфраструктуры, предназначенной для привлечения туристов, специалисты побывали в Путевом дворце, где открыта экспозиция «Мир русской провинции», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Рабочая группа представителей комитета по туризму, министерств благоустройства и транспорта Московской области провела аудит-тур инфраструктуры к объектам показа и размещения в Солнечногорске.

«Солнечногорск – одна из приоритетных территорий по программе «Лето в Подмосковье». Город, который находится на маршруте Москва – Санкт-Петербург, является и частью масштабного межрегионального проекта «Государева дорога», поэтому внимание к территории особое», – отмечается в сообщении.

Специалисты комитета по туризму посетили Путевой дворец в Солнечногорске, в котором находится экспозиция «Мир русской провинции», набережную озера Сенеж, городской парк культуры и отдыха.

«А также Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Шахматово), фермерское хозяйство «ФЛОК», храм Святейшего Алексия Московского, парк-отель «Солнечный» и пансионат «Морозовка» в местечке Льялово», – уточняется в материале.

Льялово известно с XVI века, эти места принадлежали князьям Ромодановским, а в XX веке перешли во владение знаменитых купцов Морозовых, в честь которых «Морозовка» и получила нынешнее название. В годы СССР тут располагался дом отдыха ВЦИК, а сейчас это – четырехзвездочный отель, готовый принимать туристов.

В рамках проекта планируется дополнительное благоустройство самых интересных для туристов объектов на территории региона и порывное информационное сопровождение туристских активностей.