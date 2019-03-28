РИАМО – 28 мар. Сотрудники управляющей компании АО «Одинцовская теплосеть» после проверки Госжилинспекции Подмосковья привели в порядок внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) в жилом многоквартирном доме №1 села Ершово Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений штукатурно-окрасочного слоя, а именно, ржавчины, шелушения, деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирного дома. УК выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении ответственного должностного лица АО «Одинцовская теплосеть» возбудили административное производство по части 1 статьи 9.23 КоАП РФ. За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания ВДГО сотруднику УК пришлось оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Нарушения УК требований к техническому обслуживанию и ремонту домового газового оборудования могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Поэтому напоминаю всем управляющим организациям о том, что к данному вопросу необходимо относиться как можно внимательнее и проводить регулярный мониторинг и по необходимости ремонт ВДГО», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что в ходе контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали, что АО «Одинцовская теплосеть» привело внутридомовое газовое оборудование в доме №1 в селе Ершово Одинцовского городского округа в нормативное состояние и в установленные Госжилинспекцией сроки.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения ЧП. В частности, Госжилинспекцией Московской области проводятся регулярные проверки состояния ВДГО и ВКГО.