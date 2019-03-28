РИАМО - 28 мар. В Западном округе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли мужчину и пожилую женщину из горящей квартиры дома по Кременчугской улице, сообщается на сайте МВД РФ.

«В ОМВД России по району Фили-Давыдково поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже в одном из домов по Кременчугской улице. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты ППС в составе сержанта полиции Егора Чибисова, младшего сержанта полиции Ивана Сычкова и младшего лейтенанта полиции Дмитрия Зимина», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибыв по указанному адресу и оценив ситуацию, полицейские выбили дверь и вывели из огня пожилую женщину и мужчину, которые впоследствии были доставлены в одну из городских клинических больниц для оказания медицинской помощи, добавила она.

«Благодаря грамотным, слаженным, профессиональным и решительным действиям сотрудников полиции жизни пострадавших были спасены», – заключила Волк.