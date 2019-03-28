РИАМО - 28 мар. В поселке Черусти городского округа Шатура во втором квартале 2019 года построят многоквартирный дом, в который переедут 76 граждан, переселяемых из 30 аварийных помещений, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы» в поселке Черусти городского округа Шатура завершается строительство многоквартирного дома на улице Новая», – говорится в сообщении.

Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

«В 4-этажном доме будут предоставлены квартиры для 76 граждан, переселяемых из 30 аварийных помещений общей площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Планируемые к расселению дома расположены на улице Школьная, дома 25, 37, 39, 43, 45; улице Февральская, дом 7; в переулке Переездный, дом 8.

Плановый ввод дома в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.

До конца года в городском округе Шатура планируется переселить 148 человек из 61 аварийного помещения.