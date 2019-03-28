РИАМО - 28 мар. Физкультурно-оздоровительный комплекс для «Центра спорта и образования «Самбо-70» построят на юго-западе Москвы по адресу: улица Губкина, дом 6 и дом 6, строение 1, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящее время завершено возведение надземной части здания, ведутся кровельные и фасадные работы, продолжается переустройство инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2020 году», – сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности, а также проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Общая площадь объекта составит 4,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания разместятся зал хореографии с инструкторской комнатой; тренажерный зал; группа медико-реабилитационных помещений, включая массажную и сауну; технические помещения. На втором этаже оборудуют гимнастический спортивный зал; методический кабинет; административные помещения; комната отдыха.

На третьем и четвертом этажах появятся административные помещения. На прилегающей территории разместятся спортивные площадки и беговые дорожки.

Для удобства передвижения маломобильных граждан здание будет оборудовано лифтами, пандусами, а также тактильными указателями и тактильным покрытием перед лестницами.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», – добавил Бочкарев.