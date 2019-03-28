РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили более 600 нарушений правил дорожного движения на территории муниципалитета с 19 по 25 марта, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю, с 19 по 25 марта, по линии ОГИБДД в Подольске при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 624 нарушения правил дорожного движения. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Выявлено 170 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 66 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила более 250 тысяч рублей.

В течение отчетного периода произошло 238 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек.