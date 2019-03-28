РИАМО – 28 мар. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе в столице начнется в 2022 году, в общей сложности предстоит построить и реконструировать более трех километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«К строительно-монтажным работам по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе приступим в начале 2022 года. В настоящее время определена подрядная организация на проектирование объекта», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Подведомственным департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» завершены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию транспортной развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе.

«Победителем открытого конкурса в электронной форме признано ООО «Мост», которое обязуется выполнить проектно-изыскательские работы за 106,557 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 20 месяцев с даты заключения контракта», – подчеркивается в материале.

Подрядной организации предстоит выполнить работы в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

«В общей сложности предстоит построить и реконструировать более трех километров дорог. В проектной документации предстоит предусмотреть строительство направленного левоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД. В том числе путепровода, протяженностью 430 метров под две полосы движения», – дополняется в сообщении.

Также предстоит запроектировать строительство направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Необходимо предусмотреть строительство бокового проезда с внутренней стороны МКАД, протяженностью 500 метров под две полосы движения.

Кроме того, в районе 85-го километра МКАД будет построен надземный пешеходный переход.