РИАМО - 28 мар. ООО «Тренд Медикал» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков, общество нарушило контракт на поставку перчаток в Мытищинскую противотуберкулезную больницу, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Мытищинская противотуберкулезная больница», в отношении ООО «Тренд Медикал» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов (перчаток)», – говорится в сообщении.

ООО «Тренд Медикал» нарушило условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

Затем на заседании комиссии УФАС Подмосковья общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Тренд Медикал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.