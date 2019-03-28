РИАМО - 28 мар. В столице экс-полпреда в Дальневосточном федеральном округе, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева допрашивают в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при лесозаготовках, сообщает РИА Новости.

«С Ишаевым проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

Его допрашивают в рамках дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Речь идет о деле о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае, которое ранее возбудило управление ФСБ по региону.

Решение о задержании примут по итогам мероприятий. Также в региональном отделении «Единой России» в Хабаровском крае рассмотрят вопрос о членстве Ишаева после получения официальной информации о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Кроме того, ранее в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве в правительстве Хабаровского края проводились обыски.