РИАМО - 28 мар. Сотрудниками полиции Талдомского городского округа задержан 36-летний мужчина, распространявший марихуану, при обысках у него изъяли свыше полукилограмма наркотического вещества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлен и задержан 36-летний местный житель, осуществлявший сбыт конопли. По месту проживания злоумышленника в частном доме в деревне Ахтимнеево полицейскими обнаружена и изъята емкость с измельченным растительным веществом», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое является частями наркосодержащего растения – конопли весом более 600 граммов, добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Следователем в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.