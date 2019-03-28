РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Полицейские подмосковного Подольска с 19 по 25 марта проверили 99 мест концентрации иностранных граждан и составили 113 административных протоколов, штрафы по которым превышают 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За неделю с 19 по 25 марта на территории городского округа Подольск сотрудники полиции в ходе рейдов проверили 99 мест концентрации иностранных граждан, по результатам которых составлено 113 административных протоколов по статьям кодекса об административных правонарушениях РФ. Административные штрафы составили более 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По материалам сотрудников УМВД судами вынесено семь решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Принято 47 решений об отказе на въезд иностранных граждан на территорию РФ.

Штрафы наложили за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, нарушение должностным лицом правил пребывания иностранных граждан, незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, проживание граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации.

Также нелегалов оштрафовали за умышленную порчу документов, удостоверяющих личность гражданина, или их отсутствие, уклонение от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда.