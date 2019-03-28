РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. В подмосковных Люберцах «РосМолСпорт Московской области» организует 3 апреля общеукрепляющую зарядку, которую проведут для учащихся школы №10 городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» член правления организации Виктор Худяков.

«Третьего апреля член правления «РосМолСпорт МО», основатель проекта «СпортВоМне», руководитель спортивных проектов «Территории здорового человека» горокруга Люберцы Денис Шамин проведет для учащихся школы №10 городского округа общеукрепляющую зарядку на все группы мышц. Начало в 11:00», – сказал Худяков.

Он добавил, что Шамин расскажет об основах спортивного здорового образа жизни. Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке спорткомитета горокруга Люберцы.