РИАМО - 28 мар. Просторный офис с современным ремонтом, расположенный во дворах на Чистопрудном бульваре в Москве, передадут победителю городского аукциона в конце апреля, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Организатором аукциона выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Выставленный на торги лот имеет самую большую площадь из предлагаемых объектов в ЦАО.

«Всего шесть объектов реализованы в ЦАО через городские аукционы с начала года. Выставленный на экспозицию новый лот имеет самую большую площадь из ранее предлагаемых – 110 квадратных метров. Лот реализуется без обременений, назначение свободное. Ранее площади использовались под офис. Инвесторы проявляют к подобным лотам особенный интерес», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, с начала года в среднем за объект в центре города борются 5 участников торгов, средняя стартовая цена увеличивается в половину и составляет около 110 тысяч рублей за квадратный метр.

На аукцион по продаже выставлен нежилой объект площадью 110 квадратных метров, расположенный на цокольном этаже по адресу: Басманный район, Чистопрудный бульвар, 13 строение 3. Объект находится внутри квартала, вход общий. Стартовая цена составляет 7,6 миллиона рублей.

Заявки для участия принимаются до 24 апреля. Торги пройдут 29 апреля 2019 года.

Само задние представляет собой четырехэтажный жилой дом, построенный в 1900 году, и примыкает к Дому Мейнгард-Черкасовой-Поллак, расположенному на первой линии.