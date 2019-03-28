РИАМО – 28 мар. Добычей карманника стал iPhone стоимостью 86 тысяч рублей, ранее к оперативникам в центре столицы с заявлением о краже гаджета обратилась молодая девушка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России в Москве.

Сигнал поступил с адреса: улица Гончарная, дом 38.

«По прибытии полицейских на место происшествия установлена гражданка 1995 года рождения, которая сообщила, что неизвестное лицо, находясь в помещении магазина «В», расположенном по указанному адресу тайно, из кармана куртки, надетой на гражданке, похитило мобильник iPhone стоимостью 86 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».