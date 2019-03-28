РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска раскрыли пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, с 19 по 25 марта полицейские изъяли более 46 граммов наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период с 19 по 25 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За данный период было раскрыто одно причинение тяжкого вреда здоровью, один грабеж, четыре кражи и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе один сбыт», – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД на территории городского округа изъяли более 46 граммов наркотических средств, возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, за данный период зафиксировали, что двое несовершеннолетних ушли из дома. На текущий момент их местонахождение установлено.

Сотрудники УМВД обеспечили охрану общественного порядка при проведении 18 массовых мероприятий с общим количеством участников и зрителей около 12 тысяч человек. Правонарушений, посягающих на общественный порядок, при проведении массовых мероприятий не допустили.