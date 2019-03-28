РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Коломенского округа Денису Лебедеву и областному Минспорту подготовить дорожную карту работ по модернизации двух стадионов в Коломне, по которым к главе региона приходят обращения местных жителей.

В четверг в доме правительства Московской области Воробьев встретился с министром физической культуры и спорта региона Романом Терюшковым и главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым.

«Пригласил вас по вопросам развития спорта в Коломне. У нас там действует большой конькобежный центр, он загружен и пользуется популярностью. В 2017 году мы сдали бассейн. Но есть два стадиона - «Авангард» и «Цементник», жители обращаются по поводу их ремонта и благоустройства. Хочу дать поручение проработать дорожную карту и приступить к проектированию этих двух объектов, чтобы жители понимали, когда они будут сделаны. В своем региональном бюджете мы изыщем средства и на стадион «Авангард» деньги направим. Обращаю внимание на вашу персональную ответственность», - сказал Воробьев на встрече.

Как отметил глава Коломенского округа Денис Лебедев, оба стадиона пользуются большой популярностью у жителей. Востребованность зон для занятий легкой атлетикой, баскетболом, хоккеем, футболом в «Авангарде» составляет около 170 тысяч человек в год. Второй стадион, расположенный в районе Щурово, тоже очень востребован.

«Состояние объектов удручающее - порядка 60-80% износа. К сентябрю-октябрю мы готовы завершить проектирование по стадиону «Авангард». К практическим работам мы готовы подойти в апреле 2020 года, работы займут от 12 до 16 месяцев. На второй стадион «Цементник» в Щурове мы уже предусмотрели порядка 40 миллионов рублей на типовой проект. Стадион получит новое искусственное покрытые, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, трибуны на 250 человек. Начать работы планируем в мае 2020 года и к августу эти работы завершить, за это время мы восстановим стадион полностью», - подчеркнул Терюшков.