РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. По жалобе жителей подмосковного Подольска в Троицком административном округе Москвы провели проверку пищевого комбината (ПК) «Подольский» и выявили нарушения, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы» Алексей Старчак.

В декабре 2018 года ТОС «Дубровицы» получил коллективное обращение жителей поселка Дубровицы и деревни Наумово о систематически появляющемся неприятном запахе, напоминающим запах горелых пищевых продуктов. По заявлениям жителей, он вызывал неприятные ощущения, першение в горле, головокружение и головные боли. Запах присутствовал, как правило, при южном направлении ветра. Такая ситуация длится на протяжении нескольких лет. Предположительный источник запаха расположен на территории бывшего Подольского хлебозавода в деревне Ознобишино Щаповского поселения Москвы.

«Прокуратура Троицкого административного округа Москвы и департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы по обращению совета ТОС «Дубровицы» провели проверку АО ПК «Подольский», расположенного в деревне Ознобишино Троицкого АО Москвы. В ходе проверки выявлены превышения нормативов предельно допустимых выбросов. Возбуждено административное производство», – сказал Старчак.

Активисты ТОС провели опрос жителей поселка Дубровицы, микрорайона Кузнечики, деревень Наумово и Акишово, расположенных рядом с деревней Ознобишино. Жители рассказали, что уже несколько лет периодически ощущают резкий отвратительный запах, некоторые пожаловались на невозможность выходить из дома в периоды выбросов.

По результатам рассмотрения обращения жителей совет ТОС «Дубровицы» направил несколько обращений, в том числе мэру Москвы Сергею Собянину, федеральной службе по надзору в сфере природопользования, а также заявление о применении мер прокурорского реагирования прокурору Москвы Олегу Манакову.

В полученном ответе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщается о проведении надзорными органами мониторинга состояния атмосферного воздуха с отборами проб и внеплановой проверке предприятий, находящихся на территории бывшего хлебозавода. По результатам этих проверок возбуждено административное производство по фактам нарушения правил охраны атмосферного воздуха.

Право граждан на благоприятную окружающую среду имеет основополагающее значение для правовой системы РФ и закреплено в конституции РФ. Совет ТОС «Дубровицы» будет контролировать ситуацию и добиваться соблюдения прав жителей территории.