РИАМО - 28 мар. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали девятиэтажному жилому дому в Клину в микрорайоне Майданово, дом 4, корпус 1, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Застройщиком ЖК «На семи холмах» выступила компания ООО «АВС Инвест», начавшая строительство объекта в 2014 году.

«Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2016 год не был соблюден по причине возникновения финансовых трудностей у застройщика, в связи с чем, ЖК «На семи холмах» был взят на контроль министерством жилищной политики Московской области», – отмечается в материале.

В марте 2019 года жилой дом введен в эксплуатацию, благодаря чему права 151 гражданина будут восстановлены в полном объеме.