РИАМО - 28 мар. В подмосковном Одинцове врачи смогли спасти 14-летнюю девочку благодаря обследованию на аппарате МРТ, который показал, что у подростка доброкачественная опухоль головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В Одинцовскую центральную районную больницу поступила девочка в возрасте 14 лет с жалобами на головокружение, неустойчивость при ходьбе и постоянную головную боль, купировать которую не удавалось обезболивающими. Ребенок был незамедлительно госпитализирован, выполнены необходимые исследования, проведены консультации врачей, в том числе невролога и офтальмолога.

«В результате обследования на аппарате МРТ у пациентки было обнаружено новообразование в левом полушарии мозжечка. Выполненная вовремя диагностика позволила на ранней стадии обнаружить доброкачественную опухоль головного мозга и оперативно назначить необходимое лечение. Данные МРТ были в этот же день переданы главному областному детскому нейрохирургу. В течение нескольких дней ребенок был переведен в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко для оперативного лечения», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, сейчас все необходимые процедуры выполнены, девочка находится дома, на амбулаторном лечении и продолжает наблюдение у специалистов.

Аппарат МРТ в Одинцовскую больницу поступил в прошлом году по программе «Здравоохранение Подмосковья». За это время на нем было выполнено 630 исследований, из них порядка 200 – детям. Обследования позволяют выявить различные заболевания, в том числе опухоли головного мозга, новообразования во внутренних органах и другие.