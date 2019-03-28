В 2019 году исполняется 50 лет культовой книге «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Исследователи до сих пор ломают копья, называя ее то русской «Одиссеей», то советским ответом Кастанеде. Куда на самом деле ехал Веничка, и смог бы он повторить свой маршрут сегодня, выясняли корреспондент РИАМО и писатель Андрей Пермяков.

Прочь из Москвы

Мы встречаемся у выхода с «Чкаловской», чтобы отправиться на электричке до станции Петушки и понять, почему так стремился попасть туда герой книги, а заодно оценить, что изменилось здесь с тех времен.

Cам Андрей Пермяков переехал из Москвы в Петушки несколько лет назад. По образованию он – биохимик, параллельно занимается литературой и регулярно публикуется. В своей книге «Тяжкие кони Ополья или ’’Проселки’’ через 60 лет» он посвятил Петушкам несколько глав.

Пока мы идем к Курскому вокзалу, мой спутник объясняет, почему Ерофеев назвал свою книгу поэмой.

- Все дело в языке – удивительно свободном и легком. Гоголевские «Мертвые души» – это тоже поэма. Так что во многом Ерофеев развивает традиции классической русской литературы.

- А желание оставить Москву тоже в традиции русской литературы?

- А как же? Вспомним финал «Горе от ума»: «Прочь из Москвы, сюда я больше не ездок».

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Пиво вместо хереса

Мартовским утром здание Курского вокзала выглядит хмуро. Мы идем вдоль «Атриума», стоящего на месте площади, которую когда-то пересек Веничка.

Андрей пересказывает фабулу «Москвы – Петушков». Главный герой в сильном похмелье едет на станцию, где живут его любимая женщина и трехлетний сын. По пути много пьет со случайными попутчиками и размышляет о смысле бытия, а затем его сознание туманится.

Вокзальная столовая. В книге ангелы советуют Веничке выпить хереса в ресторане Курского вокзала, он садится за столик и переживает, что громадная люстра упадет ему на голову. Кстати, она до сих пор здесь висит. Но внутри идет уборка, и нас не пускают.

- А херес-то у вас есть? - интересуемся мы.

- Что? - переспрашивает охранник.

Не вдаваясь в подробности, мы выходим на улицу.

- В книге Веничку тоже выгнали. Он ждал открытия магазина, где накупил себе крепкого алкоголя. А сегодня выпил бы пива в любой точке быстрого питания, и ему бы стало полегче, - размышляет Пермяков.

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Мягкие сиденья, Би-2 и мороженое

Во времена Ерофеева от Курского ходили поезда ЭР-2 с круглой головной кабиной. Они выпускались в Риге с 1962 по 1984 год, и сегодня их почти не встретишь. Мы едем на современном ЭД4М-0322, выпущенном в 2010 году.

- Бедный Веничка трясся на деревянной скамье, а у нас мягкие сиденья. Два часа пролетят незаметно, - комментирует Пермяков.

В электричке многолюдно: дачники, студенты, пара гламурных девушек. Кто-то возвращается с ночной смены, кто-то едет в гости. Как только электричка трогается, в вагоне появляется скрипач.

И – немедленно начинает играть.

Исполнив несколько композиций «Би-2», музыкант предлагает приобрести свой диск за 200 рублей. Следом за ним появляется продавщица мороженого. Мы берем по эскимо.

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Нелитературные контролеры

- Сам Ерофеев признавался, что герой Веничка ему близок, - рассказывает Андрей Пермяков. - Он тоже работал монтажником кабельных линий связи. У него действительно была любимая женщина, которая жила в Петушках. Но все же не стоит считать поэму автобиографичной. Просто писатель дал свое имя персонажу и поместил его в обстоятельства своей жизни, что, кстати, типично для жанра non-Fiction, набиравшего тогда популярность.

На станции Новогиреево в электричке появляются контролеры. Несколько человек тут же покидают вагон. Уставшая дама среднего возраста на автомате предъявляет билет. Кто-то оплачивает проезд на месте. Контролеры в красивой форме распечатывают с переносных терминалов длинные квитки со штрих-кодами.

Непохоже, что кто-то из них готов брать за проезд граммами водки, как это было у классика.

После Москвы пейзаж за окном меняется. Вместо панелек 70-х мелькают новые жилые кварталы. Их сменяют коттеджи и дачные дома.

- Герой – простой рабочий, но при этом слишком начитан и рафинирован, - замечаю я.

- Это типично для 70-х. Из-за закона о тунеядстве многие представители творческих профессий, выбивавшиеся из официального курса, были вынуждены работать дворниками и грузчиками. А кто-то намеренно уходил в так называемую внутреннюю эмиграцию. Веничка – не исключение.

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Трезвая электричка и никаких ангелов

По мере того, как мы отдаляемся от столицы, весна сдает свои позиции зиме. Кажется, что мы перемещаемся еще и во времени.

- Смог бы Веничка так же выпивать в вагоне сейчас?

- Не думаю, - комментирует Андрей Пермяков. – Во-первых, ввели запрет употребления алкоголя в общественных местах. Во-вторых, железная дорога – зона повышенного риска, и находиться здесь в состоянии опьянения запрещено. С учетом того, что уже в начале книги Веничка близок к белой горячке, его бы задержали еще на вокзале.

- Алкоголь играл большую роль в жизни Ерофеева?

- И записные книжки Венедикта Васильевича, и мемуары о нем указывают, что да. Но мы говорим о человеке непростой судьбы. Он родился в 1938 году. Его отец отбывал лагерный срок за антисоветскую пропаганду. Детство писателя прошло в детском доме за Полярным кругом. Окончив школу с золотой медалью, он с первого раза поступил на филфак МГУ. Примерно тогда же начались его болезненные отношения с алкоголем. Получить диплом ему так и не удалось, хотя он учился в четырех вузах.

До конца 70-х Ерофеев шабашил на разных работах, не имея возможности прописаться и жить в Москве. В 80-е к нему пришло признание, но из-за тяжелой болезни он умер в 51 год.

Некоторое время мы молчим, глядя в окно.

- Насколько реалистичны коктейли «Ханаанский бальзам» и «Слеза комсомолки»?

- Как говорил сам Ерофеев, не путайте литературу и реальность. Но в целом состав напитков выглядит не фантастично. Когда советская власть ограничила продажу спиртного, многие перешли на промышленные жидкости. О денатурате и политуре пел даже Высоцкий.

Пока Андрей Пермяков дремлет, я освежаю в памяти поэму с телефона. Мы уже далеко отъехали от столицы, но мобильная связь ловит безупречно. После Орехово-Зуево включается роуминг.

Осмотревшись в поисках интересных типажей, я понимаю, что так и не увидел за всю дорогу ни одного выпивающего пассажира.

На соседнем сиденье сладко посапывает парень в темной куртке. Тут клонит в сон и меня.

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Утраченный рай

Едва не повторили ошибку Венички, - смеется Андрей Пермяков, когда мы в последний момент выскакиваем из вагона.

Небольшой перрон с надземным переходом. Деревья. Низкие здания с магазинами. «Петушки».

- Так это здесь жила красавица с косой до попы?

- На самом деле, Венедикт Ерофеев вместе с женой Валентиной, которая выведена в книге как та самая красавица, проживал чуть дальше – в Мышлино.

Возле платформы нас ждет в машине супруга Андрея Люба. Мы едем через село Елисейково, в котором Веничка объявил о создании независимой республики.

- Что происходит с героем в финале? - допытываюсь я. – Он засыпает и приезжает обратно в Москву. А потом его в подъезде ловят хулиганы и втыкают ему в горло шило. А что, если весь этот трип от начала и до конца – это его пьяный сон? Ведь все начинается с подъезда и заканчивается им же?

- Для Венедикта Ерофеева это было бы слишком просто. Да, его герой словил белую горячку, но он действительно совершил свое путешествие, пусть и бесславное. По сути, это история о том, что в утраченный рай возврата нет.

Домика, в котором жили писатель, его жена Валентина Зимакова и сын Венедикт, в Мышлине не сохранилось. Мы стоим возле дорожного указателя и смотрим по сторонам. Обочины дороги покрыты толстым слоем грязи.

- Не очень-то похоже на рай, - пытаюсь пошутить я.

- Да, возможно, - соглашается Андрей Пермяков. - Но совершенно точно это место было раем для Венички. И доехать сюда не смог только персонаж. А автор доезжал раз за разом. Да, у Венедикта Ерофеева получилась непростая жизнь. Но здесь он был счастлив с теми, кого любил.

Словно в подтверждение этих слов вдалеке от нас дорогу медленно переходит вереница из пяти лосей.

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