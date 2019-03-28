РИАМО - 28 мар. В управление Роспотребнадзора по Москве за период 2017–2019 годов поступило 30 жалоб от населения на нарушения при размещении контактных зоопарков в торговых центрах, в том числе по вопросам ненадлежащего, негуманного содержания в них животных, в результате укусов зверей пострадало 40 детей, сообщается на сайте ведомства.

Зарегистрирован 61 случай укуса животными посетителей в «трогательных» зоопарках, в том числе 31 – в 2018 году.

«В результате укусов пострадало 40 детей, получивших серьезные травмы лица, кистей рук, предплечья. Нанесенные повреждения потребовали незамедлительных обращений в медицинские организации, а также проведения курса антирабических прививок. Агрессию проявляли еноты, лисы, обезьяны и мелкие грызуны», – говорится в сообщении.

По каждому случаю укуса посетителей зоопарков были проведены эпидемиологические расследования. По результатам проверок установлено: размещение в торговых центрах в непосредственной близости с объектами общественного питания, недостаточный набор помещений, отсутствие или нарушения работы автономной системы вентиляции, нарушения в сборе, отсутствие у персонала личных медицинских книжек и данных о прививках против бешенства и прохождении медицинских осмотров и многое другое.

В каждом случае при выявлении нарушений принимались меры административного воздействия. Согласно судебным решениям, приостанавливалась деятельность контактных зоопарков: «Ребятам о зверятах» в ТЦ «Измайловский»; «Чудесный Рай» в ТРЦ «Триумфальный»; «Ути Пути» на Молодогвардейской 45; «Зверюшки» в ТЦ «Ривьера»; «Наша Ферма» в ТРК Mari; «Погладь Енота» в ТРЦ «Мозаика» и в ТЦ Капитолий»; «Зебра» в ТРЦ «Панфиловский»; «ТаунФаун» в РК «ФэнтезиПарк», ТЦ «Мегаполис».

«Управление Роспотребнадзора по Москве во избежание укусов детей при посещении контактных зоопарков рекомендует ограничить прямой контакт ваших детей с неизвестными животными, поведение которых непредсказуемо. В случае если эти контакты неизбежны, максимально контролируйте ситуацию и не подвергайте жизнь и здоровье ваших детей опасности», – заключается в материале.