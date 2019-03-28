РИАМО - 28 мар. Столичные следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки на западе Москвы, она числилась в розыске как без вести пропавшая, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома на западе Москвы 27 марта обнаружили тело девушки без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

Иванова добавила, что девушка находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности потерпевшей и ее родственников.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Иванова.