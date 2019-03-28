РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Рузского городского округа Татьяне Витушевой на основе общения с жителями к маю подготовить предложения по развитию городского округа.

«Вы регулярно встречаетесь с жителями, сформулируйте перечень первоочередных мероприятий, что конкретно нужно сделать, чем мы можем помочь городскому округу. Даю вам месяц, готовьте ваши предложения, и приглашаю через месяц доложить, что еще нужно в Рузском городском округе», - сказал Воробьев.

Как отметила Витушева, жители ждут снижения платы за жилищно-коммунальные услуги. Большой блок обращений от жителей касается медицины, в частности, состояния медучреждений и нехватки врачей. Нужны перемены в сфере благоустройства и газификации, а также поступают обращения в сфере развития спортивной инфраструктуры.

Ранее Воробьев поручил снизить в среднем на тысячу рублей плату за услуги ЖКХ в Рузском городском округе. По словам Витушевой, первое снижение в среднем на 500 рублей произойдет с 1 апреля за счет уменьшения платы за техническое обслуживание состояния домов. Второе снижение также в среднем на 500 рублей будет достигнуто путем модернизации котельных, оно произойдет с 1 июля.