РИАМО - 28 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил снизить в среднем на тысячу рублей плату за услуги ЖКХ в Рузском городском округе.

«Мы встречаемся с вами по вопросу высоких тарифов в Рузском городском округе. Проводились встречи, я ставил задачу найти решение по снижению стоимости жилищных и коммунальных услуг. Два снижения должны в совокупности дать почти тысячу рублей на каждую квартиру (площадью 54 квадратных метра - ред.)», - сказал Воробьев на встрече с министром энергетики Подмосковья Леонидом Негановым и главой Рузского округа Татьяной Витушевой

Как пояснила Витушева, первое снижение в среднем на 500 рублей произойдет с 1 апреля за счет уменьшения платы за техническое обслуживание состояния домов. Второе снижение также в среднем на 500 рублей будет достигнуто путем модернизации котельных, оно произойдет с 1 июля.

На сегодняшний день жители многоквартирных домов в городском округе платят значительно больше, чем в других муниципалитетах. После двух этапов снижений размер платежки снизится на 10%.