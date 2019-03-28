РИАМО - 28 мар. В Дагестане спецслужбы задержали члена бандгруппы, причастного ко взрывам на станциях Сокольнической линии метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В Главном следственном управлении СК РФ продолжается расследование по фактам террористических актов, совершенных 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена.

«К совершению данных преступлений причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова, уничтоженного вместе с другими членами преступной группы в 2010 году в ходе спецоперации. <…> Следствием установлен и 27 марта в Республике Дагестан задержан еще один член данной организованной группы», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву. Ему планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов.

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 марта 2010 года в Москве на станциях «красной» ветки метро «Лубянка» и «Парк культуры» в утренний час пик с интервалом около 40 минут произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами. В результате терактов погиб 41 человек, 168 человек были признаны потерпевшими.

Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.



