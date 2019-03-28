РИАМО - 28 мар. Президент России прибыл с государственным визитом в Киргизию, в ходе которого российский лидер проведет переговоры с киргизским главой Сооронбаем Жээнбековым, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Главы государств обсудят перспективы развития российско-киргизских отношений, а также стратегическое партнерство между странами», – отмечается в сообщении.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что стороны подпишут совместное заявление, а также пакет межведомственных, межправительственных и межрегиональных документов по сотрудничеству в различных сферах.

«После переговоров Путин и Жээнбеков посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова, а также примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции. Визит Путина завершится совместным возложением лидерами двух стран венков к Вечному огню», – добавляется в материале.

Как уточнил киргизский президент, странам важно больше интегрироваться в образовании для формирования человеческого капитала.

Ранее стало известно, что русский язык по-прежнему будет государственным в Киргизии.

Товарооборот между двумя странами составляет 1,88 миллиарда долларов. С января по сентябрь Москва инвестировала в экономику Киргизии 38 миллионов долларов.

В текущем году Жээнбеков и Путин уже встречались в Сочи в феврале, главы стран обсудили развитие отношений между государствами.