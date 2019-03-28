РИАМО - 28 мар. С мая текущего года в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха начнут проходить бесплатные занятия по рисованию, сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов в прямом эфире программы «Главная тема».

Иванов 27 марта вместе с известным теле- и радиожурналистом Гией Саралидзе обсудили самые важные и актуальные вопросы в сфере культуры. Во время прямого эфира жители могли задать интересующие их вопросы, которые касались культурно-досуговой сферы муниципалитета.

«В нашем парке имени Ларисы Лазутиной постоянно действуют различные кружки, развивается скандинавская ходьба, люди занимаются зарядкой. Существуют детские школы по лыжам, роликам. В рамках спортивных секций люди занимаются воркаутом. Все это происходит бесплатно. Что касается кружков рисования, то они откроются у нас с 15 мая и проработают все лето. Как и в прошлом году, приблизительно до 15 сентября. Можно зайти на сайт парка и посмотреть всю информацию, либо на стойке администрации», – сказал Иванов.

Он также подчеркнул, что в Одинцовском городском округе функционируют 37 учреждений клубного типа, 44 библиотеки, девять учреждений дополнительного образования в сфере искусств, четыре парка и одна концертная организация – Театр Натальи Бондаревой.

По словам Иванова, в настоящий момент в муниципалитете действуют почти 800 клубных формирований – это кружки, студии, творческие коллективы, клубы по интересам и другие объединения. В них занимается больше 13200 человек всех возрастов – от самых юных жителей горокруга до пенсионеров.