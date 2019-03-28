РИАМО - 28 мар. Очистные сооружения реконструируют в поселке Марушкинское Новомосковского административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: поселок Марушкинское, деревня Крекшино, улица Советская, владение 52Б (НАО)», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на указанной территории планируется реконструировать очистные сооружения.

В рамках этих работ также планируется строительство канализационной насосной станции. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 5044 квадратных метров.

«Реконструкция очистных сооружений позволит повысить надежность водоотведения в жилых, общественных и производственных зданиях, которые расположены рядом с данной территорией», – добавила Пятова.