РИАМО - 28 мар. Власти Москвы согласовали весь пакет документов для начала работ по восстановлению Библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте, облик библиотеки будет полностью воссоздан, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мосгостройнадзор выдал разрешение на начало работ по восстановлению Библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте. В 2015 году в здании произошел пожар, значительная часть постройки была утрачена. Согласованный проект предполагает воссоздание исторического облика здания», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Библиотека является ценным объектом советского модернизма. Проект ее восстановления был разработан совместно с историками архитектуры.

«Сохранившийся фрагмент здания после пожара непригоден для дальнейшей эксплуатации. Новый проект предполагает восстановление здания без изменения его габаритов, но со значительным расширением его функциональных возможностей. Срок действия разрешения на строительство – до ноября 2022 года», – добавил в свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, источник финансирования – федеральный бюджет. Надзор за ходом работ будет осуществлять Ростехнадзор.